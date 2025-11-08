Frábær leikur hjá Martin - fleiri landsliðsmenn á ferðinni

Martin Hermannsson, landsliðsmaður í körfuknattleik, átti frábæran leik fyrir Alba Berlín þegar liðið vann Syntainics MBC, 88:80, í efstu deild þýska körfuboltans í kvöld.
Martin var stigahæsti leikmaður vallarins en hann skoraði nítján stig, gaf tíu stoðsendingar og tók þrjú fráköst á 32 mínútum hjá Alba.
Alba hefur spilað sex leiki í deildinni og var þetta þriðji sigur liðsins, en Berlínarmenn hafa unnið fjóra leiki og tapað tveimur það sem af er leiktíð.
Þrír aðrir félagar Martins úr íslenska landsliðinu voru á ferðinni í kvöld en nú styttist í leiki þeirra við Ítalíu og Bretlandi í undankeppni HM undir lok mánaðarins.
Elvar Már Friðriksson skoraði 12 stig, átti fimm stoðsendingar og tók tvö fráköst fyrir Anwil Wloclawek sem vann Lublin, 90:81, í pólsku deildinni. Hann lék í 22 mínútur.
Jón Axel Guðmundsson skoraði 4 stig, átti eina stoðsendingu og tók eitt frákast á 22 mínútum þegar nýliðar San Pablo Burgos töpuðu naumlega á sólareyjunni Tenerife, 101:97, í spænsku ACB-deildinni. Hann lék í 22 mínútur.
Styrmir Snær Þrastarson skoraði 10 stig, átti eina stoðsendingu og tók eitt frákast fyrir Zamora sem steinlá á heimavelli gegn Palencia, 102:77, í spænsku B-deildinni.