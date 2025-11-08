Gríska undrið fór á kostum

Giannis Antetokounmpo fór á kostum þegar Milwaukee Bucks sigraði Chicago Bulls 126:110 í bikarkeppni NBA-deildarinnar í körfuboltanum í Bandaríkjunum.
Milwaukee vann bikarkeppnina á síðasta tímabili og byrjaði titilvörnina vel. Grikkinn var atkvæðamestur fyrir Milwaukee en hann skoraði 41 stig, tók 15 fráköst og gaf níu stoðsendingar.
Jaylen Brown skoraði 32 stig og tók níu fráköst en það dugði ekki til þegar Boston Celtics tapaði fyrir Orlando Magic, 123:110. Franz Wagner skoraði 27 stig, Desmond Bane bætti 22 stigum viðog v ar með sjö stoðsendingar fyrrir Orlando.
Úrslit næturinnar:
Boston-Orlando — 110:123
Cleveland-Washington — 148:114
Toronto-Atlanta — 109:97
Detroit-Brooklyn — 125:107
Houston-San Antonio — 110:121
Charlotte-Miami — 108:126
Dallas-Memphis — 104:118
Chicago-Milwaukee — 110:126
Utah-Minnesota — 97:137
Golden State-Denver — 104:129
Oklahoma City-Sacramento — 132:10