Sjáum til hvort ég fái fyrsta landsleikinn

Rebekka Rut Steingrímsdóttir er nýliði í landsliðinu.
Rebekka Rut Steingrímsdóttir er nýliði í landsliðinu. mbl.is/Árni Sæberg
„Tilfinningin er mjög góð,“ sagði Rebekka Rut Steingrímsdóttir, 17 ára nýliði í íslenska landsliðinu í körfuknattleik um hvernig það væri að vera hluti af landsliðshópnum.

„Þetta er mjög spennandi. Við erum búin að ná þremur æfingum núna. Það hefur verið mjög gaman á þeim. Þetta er spennandi og nýtt,“ bætti Rebekka Rut við í samtali við mbl.is fyrir æfingu landsliðsins í Ólafssal að Ásvöllum í dag.

Rebekka Rut er leikmaður KR, þar sem hún er þrátt fyrir ungan aldur lykilmaður. KR er nýliði í úrvalsdeildinni en er þrátt fyrir það í þriðja sæti með fimm sigra í sjö leikjum. Rebekka Rut kvaðst aðspurð hæstánægð með byrjun KR-inga á tímabilinu.

Datt það ekki í hug

Finninn Pekka Salminen tók við þjálfun landsliðsins í sumar og ber hún honum vel söguna.

„Mér líst mjög vel á hann. Hann er mjög góður þjálfari. Ég er mjög spennt fyrir þessu.“

Rebekka Rut viðurkenndi að hafa ekki dottið það til hugar þegar hún var að spila vel fyrir KR í 1. deild á síðasta tímabili að hún yrði komin í A-landsliðið stuttu síðar.

„Nei, alls ekki,“ sagði Rebekka Rut og hló. „En það er mjög skemmtilegt og spennandi.“

Ekki alveg viss

Ísland mætir Serbíu í Ólafssal að Ásvöllum á miðvikudagskvöld.

Veistu mikið um andstæðinga ykkar á miðvikudag?

„Nei, ekki mikið. Við fengum að sjá smá af þeim á myndbandi í gær en annars veit ég ekki mikið um þær,“ sagði hún hreinskilin.

Rebekka Rut er hluti af 15 manna leikmannahópi en aðeins 12 eru á leikskýrslu. Spurð hvort hún sér bjartsýn á að fá að spila sinn fyrsta A-landsleiki í verkefninu, þar sem Ísland mætir einnig Portúgal ytra, sagði Rebekka Rut að lokum:

„Já, ég var samt að koma úr meiðslum þannig að ég er ekki alveg viss. En sjáum til.“

