Tók af skarið á réttum tíma

Shai Gilgeous-Alexander var í aðalhlutverki í nótt þegar NBA-meistararnir í körfubolta, Oklahoma City Thunder, urðu fyrstir til að vinna tíu leiki á þessu keppnistímabili.
Oklahoma vann sinn tíunda sigur í fyrstu ellefu leikjunum, útisigur gegn Memphis, 114:100, en leikurinn var í járnum þar til Shai lét til sín taka þegar skammt var til leiksloka. Þá skoraði hann tvær þriggja stiga körfur í röð og bætti við þremur stigum úr næstu sókn á eftir og þar tókst meisturunum loksins að hrista Memphis-menn af sér.
Shai skoraði 35 stig í leiknum fyrir Oklahoma, Chet Holmgren og Ajay Mitchell 21 stig hvor en þetta var fjórtándi sigur Oklahoma í röð gegn Memphis í NBA.
New York Knicks malaði Brooklyn í borgarslag næturinnar, 134:98. Karl-Anthony Thomas var með 28 stig og 12 fráköst fyrir Knicks.
Kevin Durant skoraði 31 stig fyrir Houston Rockets í góðum útisigri á Milwaukee, 122:115.
Jimmy Butler dró vagninn fyrir Golden State Warriors í fjarveru Stephens Curry og skoraði 21 stig í stórsigri á Indiana Pacers, 114:83.
Úrslitin í nótt:
Milwaukee - Houston 115:122
New York - Brooklyn 134:98
Orlando - Boston 107:111
Memphis - Oklahoma City 100:114
Philadelphia - Detroit 108:111
Golden State - Indiana 114:83
Sacramento - Minnesota 117:144