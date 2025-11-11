Ótrúleg dramatík í naumum sigri Miami

Andrew Wiggins tryggði Miami Heat dramatískan sigur gegn Cleveland Cavaliers þegar liðin mættust í NBA-deildinni í körfubolta í Miami í nótt.
Leiknum lauk með tveggja stiga sigri Miami eftir framlengdan leik, 140:138, en Wiggins skoraði flautukörfu fyrir Miami og tryggði liði sínu dýrmætan sigur.
Norman Powell var stigahæstur hjá Miami með 33 stig, tvö fráköst og tvær stoðsendingar en Donovan Mitchell var stigahæstur hjá Cleveland með 28 stig, 15 fráköst og átta stoðsendingar.
Miami er í þriðja sæti Vesturdeildarinnar með 11 sigra en Cleveland, sem hafði unnið fjóra leiki í röð fyrir leik næturinnar, er í fjórða sæti Vesturdeildarinnar, einnig með ellefu sigra.
Úrslit næturinnar í NBA:
Charlotte – LA Lakers 111:121
Detroit – Washington 137:135
Orlando – Portland 115:112
Miami – Cleveland (frl.) 140:138
Chicago – San Antonio 117:121
Dallas – Milwaukee 114:116
Phoenix – New Orleans 121:98
Utah – Minnesota 113:120
LA Clippers – Atalanta 102:105