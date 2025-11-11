„Skemmtilegt og flottur titill að hafa“

Sara Rún Hinriksdóttir, einn reynslumesti leikmaður íslenska landsliðsins í körfuknattleik, er spennt fyrir því að spila loksins keppnisleik með liðinu á ný en síðasti leikur þess var gegn Slóvakíu ytra í febrúar í undankeppni EM 2025.
„Já, loksins. Það er gaman að byrja nýtt mót þar sem við keppum á móti Serbíu og Portúgal. Þetta eru flottar stelpur, flottur hópur og flott þjálfarateymi. Þetta leggst mjög vel í mig,“ sagði Sara Rún í samtali við Morgunblaðið fyrir æfingu í Ólafssal á Ásvöllum í gær.
Þar á liðið fyrir höndum leik gegn Serbíu í G-riðli undankeppni EM 2027 annað kvöld. Eftir þann leik ferðast íslenski hópurinn svo til Lissabon og mætir þar Portúgal í riðlinum þriðjudaginn 18. nóvember.
