Íþróttir | Körfubolti | Morgunblaðið | 11.11.2025 | 10:27

„Skemmtilegt og flottur titill að hafa“

Þóra Kristín Jónsdóttir.
Þóra Kristín Jónsdóttir. Morgunblaðið/Árni Sæberg

Sara Rún Hinriksdóttir, einn reynslumesti leikmaður íslenska landsliðsins í körfuknattleik, er spennt fyrir því að spila loksins keppnisleik með liðinu á ný en síðasti leikur þess var gegn Slóvakíu ytra í febrúar í undankeppni EM 2025.

„Já, loksins. Það er gaman að byrja nýtt mót þar sem við keppum á móti Serbíu og Portúgal. Þetta eru flottar stelpur, flottur hópur og flott þjálfarateymi. Þetta leggst mjög vel í mig,“ sagði Sara Rún í samtali við Morgunblaðið fyrir æfingu í Ólafssal á Ásvöllum í gær.

Þar á liðið fyrir höndum leik gegn Serbíu í G-riðli undankeppni EM 2027 annað kvöld. Eftir þann leik ferðast íslenski hópurinn svo til Lissabon og mætir þar Portúgal í riðlinum þriðjudaginn 18. nóvember.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
Konan sem eldist ekki „Hefur axlað fulla ábyrgð“ Grímur fékk stuttan tíma til umhugsunar Dularfullt tjón á Klapparstíg 14
Fleira áhugavert
Sátt við dóm í Guðmundarmáli Gerir ráð fyrir að heyra í sáttasemjara í dag Áætla að ríkissjóður verði af tíu milljörðum Segir gullgrafaraæði á markaði
Loka