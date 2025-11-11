Íþróttir | Körfubolti | mbl | 11.11.2025 | 17:51

Skipti Doncic og fékk sparkið

Nico Harrison hefur verið látinn taka pokann sinn.
Nico Harrison hefur verið látinn taka pokann sinn. AFP/Stacy Rever

Bandaríska körfuboltafélagið Dallas Mavericks hefur vikið Nico Harrison úr starfi framkvæmdastjóra. Harrison hafði frumkvæðið að því að skipta slóvensku stórstjörnunni Luka Doncic til LA Lakers í febrúar síðastliðnum.

ESPN greinir frá því að aðstoðarframkvæmdastjórar hans, Michael Finley og Matt Riccardi, taki við sem framkvæmdastjórar félagsins til bráðabirgða.

Lítið hefur gengið upp á körfuboltavellinum hjá Dallas frá því að Harrison ákvað að skipta Doncic til Lakers fyrir Anthony Davis, Max Christie og valrétt í fyrstu umferð nýliðavalsins 2029.

Dallas hefur til að mynda byrjað tímabilið í NBA-deildinni í ár illa og aðeins unnið þrjá af fyrstu 11 leikjum sínum.

Hafa stuðningsmenn liðsins verið gjarnir á að hrópa „rekið Nico!“ á heimaleikjum liðsins á yfirstandandi tímabili og sömuleiðis á síðasta tímabili eftir að Doncic var skipt.

mbl.is
Fleira áhugavert
Myndir: Fellaskóli sigraði í Skrekk „Lausliðugramessa“ markar upphaf annríkis Héraðssaksóknari: „Þetta er slatti“ Síðustu forvöð að bjarga flakinu
Fleira áhugavert
Bæði kúnninn og starfsfólk græða Gerir ráð fyrir að heyra í sáttasemjara í dag „Er að nálgast einhver endalok“ Áætla að ríkissjóður verði af tíu milljörðum
Loka