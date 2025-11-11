Skipti Doncic og fékk sparkið

Bandaríska körfuboltafélagið Dallas Mavericks hefur vikið Nico Harrison úr starfi framkvæmdastjóra. Harrison hafði frumkvæðið að því að skipta slóvensku stórstjörnunni Luka Doncic til LA Lakers í febrúar síðastliðnum.
ESPN greinir frá því að aðstoðarframkvæmdastjórar hans, Michael Finley og Matt Riccardi, taki við sem framkvæmdastjórar félagsins til bráðabirgða.
Lítið hefur gengið upp á körfuboltavellinum hjá Dallas frá því að Harrison ákvað að skipta Doncic til Lakers fyrir Anthony Davis, Max Christie og valrétt í fyrstu umferð nýliðavalsins 2029.
Dallas hefur til að mynda byrjað tímabilið í NBA-deildinni í ár illa og aðeins unnið þrjá af fyrstu 11 leikjum sínum.
Hafa stuðningsmenn liðsins verið gjarnir á að hrópa „rekið Nico!“ á heimaleikjum liðsins á yfirstandandi tímabili og sömuleiðis á síðasta tímabili eftir að Doncic var skipt.