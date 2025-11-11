Svakalegur Evrópuleikur í Síkinu

Tindastóll og enska liðið Manchester áttust við í 4. umferð B-riðils Norður-Evrópu-deildarinnar í körfubolta í kvöld og lauk leiknum með sigri Tindastóls, 100:96 í æsispennandi leik í Síkinu á Sauðárkróki.
Eftir leikinn er Tindastóll með 3 sigra og eitt tap í deildinni en Manchester er með 2 sigra og 2 töp.
Tindastóll leiddi nánast allan fyrri hálfleikinn en aldrei með miklum mun. Í hvert skipti sem Skagfirðingar reyndu að byggja upp forskot kom áhlaup frá gestunum sem hélt þeim alltaf á hælum Tindastóls. Góður lokasprettur Skagfirðinga í fyrsta leikhluta færði þeim 8 stiga forskot í stöðunni 30:22 fyrir Tindastóli.
Tindastóll náði að byggja upp 9 stiga forskot í stöðunni 41:32 í öðrum leikhluta. Manchester saxaði það forskot niður og jafnaði í stöðunni 45:45. Manchester komst síðan 48:47 yfir þegar annar leikhluti var að klárast en Skagfirðingar skoruðu layup körfu á lokasekúndu fyrri hálfleiks og heimamenn með eins stigs forskot í hálfleik, 49:48, í afar jöfnum og skemmtilegum körfuboltaleik.
Seinni hálfleikur var í járnum frá upphafi til enda. Skagfirðingar héldu þó alltaf forskoti og var það sjaldan meira en 2-4 stig. Manchester jafnaði í stöðunni 62:62 í þriðja leikhluta, 82:82 í fjórða leikhluta og síðan tókst gestunum að komast yfir í fjórða leikhluta í stöðunni 91:90 og fór þú um marga þar sem gestirnir höfðu ekki verið yfir í leiknum frá því í fyrsta leikhluta.
Lokamínútur leiksins voru svakalegar. Tindastóll náði 5 stiga forskoti í stöðunni 98:93. Manchester tókst að minnka muninn í 2 stig með 3 stiga körfu þegar 6,1 sekúnda var eftir.
Skagfirðingum tókst þó að lokum að landa sigrinum eftir mistök í innkasti hjá Manchester og landaði Tindastóll sínum þriðja sigri í Evrópukeppni og öðrum sigri sínum í Evrópuleik á heimavelli sínum, Síkinu á Sauðárkróki.
Ivan Gavrilovic skoraði 28 stig og tók 11 fráköst fyrir Tindastól. Dedrick Basile gaf 9 stoðsendingar fyrir Tindastól.
Hjá Manchester var Kayne Henry með 21 stig. PJay Smith tók 5 fráköst og gaf 5 stoðsendingar.