17 ára spilar sinn fyrsta landsleik

<p data-olk-copy-source="MessageBody">Pekka Salminen, þjálfari íslenska kvennalandsliðsins í körfuknattleik, hefur tilkynnt hvaða 12 leikmenn taka þátt í leik liðsins gegn Serbíu í G-riðli undankeppni EM 2027 í Ólafssal á Ásvöllum í kvöld.</p>
Rebekka Rut Steingrímsdóttir, 17 ára KR-ingur, er í hópnum í fyrsta sinn og spilar því væntanlega sinn fyrsta A-landsleik í kvöld.
Fyrir leik verður hóf í veislusal Hauka fyrir fyrrverandi landsliðskonur. Þær verða svo heiðursgestir á leiknum í kvöld.
<strong>Leikmannahópurinn:</strong>
<span>2 Isabella Ósk Sigurðardóttir<br/></span>3 Þóra Kristín Jónsdóttir<br/>4 Kolbrún María Ármannsdóttir<br/>7 Diljá Ögn Lárusdóttir<br/>8 Tinna Guðrún Alexandersdóttir<br/>14 Sara Rún Hinriksdóttir<br/>17 Rebekka Rut Steingrímsdóttir<br/>19 Sigrún Björg Ólafsdóttir<br/>22 Anna Ingunn Svansdóttir<br/>24 Danielle Rodriguez<br/>25 Ásta Júlía Grímsdóttir<br/>26 Kristrún Ríkey Ólafsdóttir