Auðvitað eigum við möguleika

„Við byrjuðum leikinn mjög illa og það er eitthvað sem við megum ekki gera því við erum ekki nægum vopnum búin til að komast til baka úr slíkri stöðu á móti liði eins og Serbíu,“ sagði Pekka Salminen þjálfari Íslands eftir 25 stiga tap á móti Serbíu í fyrsta leik Íslands í undankeppni EM 2027.
Spurður nánar út í leikinn sagði Pekka þetta:
„Planið í upphafi var að reyna stöðva þeirra helstu skotmenn fyrir utan en þá keyrðu þær í meiri mæli á körfuna og skoruðu stigin sín þannig. Kannski vorum við ekki nægilega vel undirbúin fyrir það og það skrifast þá á mig.
Við spiluðum miklu betur í seinni hálfleik og þá sérstaklega síðasta korterið. Við fengum frábæra innkomu frá tveimur leikmönnum og þar eru mínútur sem við þurfum að byggja framhaldið á.“
Það bjuggust ekki margir við því að Ísland myndi vinna Serbíu í kvöld en í ljósi þess að Serbía spilaði ekki sérstaklega vel framan af þá hlýtur að vera svekkjandi hversu illa Íslandi gekk í kvöld. Eða hvað?
„Við fórum í þennan leik til að vinna Serbíu óháð því hverjar væntingarnar voru. En eins og ég sagði þá í byrjun lokuðum við á þriggja stiga skotin þeirra enda skoruðu þau engin í fyrri hálfleik. Í staðinn fengum við þær á hringinn og þær skoruðu mikið þannig. Við vorum alls ekki nógu góðar í fráköstum.
Í seinni hálfleik opnuðum við aðeins á þær fyrir utan og þá virtist þetta ganga miklu betur og við fengum frábæran kafla í fjóra leikhluta.“
Næsti leikur Íslands er á móti Portúgal. Á Ísland möguleika þar?
„Já auðvitað. Núna þurfum við að fylgjast með Serbíu spila við Portúgal á laugardaginn og þá sjáum við betur hvernig þær munu spila því það er mikið breytt hjá þeim. Í kvöld runnum við frekar blint í sjóinn því við vissum lítið um liðið en á móti Portúgal verðum við búin að sjá leikinn á móti Serbíu.
En það sem við þurfum að gera er að spila miklu hraðari körfubolta og nota okkar hröðu leikmenn í að fara einn á einn á móti þeim. Við þurfum að hlaupa meira og spila fram á við. Við vorum of passífar í kvöld og það kostaði okkur,“ sagði Pekka í samtali við mbl.is.