„Við byrjuðum leikinn ekki vel og erfitt að koma sér upp úr svona holu sem við vorum komnar ofan í á móti svona sterku liði eins og Serbía er,“ sagði Þóra Kristín Jónsdóttir eftir 25 stiga tap Íslands á móti Serbíu í 1. umferð undankeppni EM 2027 í körfubolta.
Spurð nánar út í slæma byrjun Íslands sagði Þóra þetta:
„Við erum að spila nýtt sóknarkerfi og áttum erfitt með að komast inn í okkar hluti og finna leikmenn á réttum stöðum. Við töpuðum því mikið af boltum í fyrri hálfleik sem bjó þennan mikla mun. Serbía tók líka mikið af sóknarfráköstum á okkur.“
Ísland var með mjög örar innáskiptingar strax í fyrsta leikhluta. Spurð út í hvort það hafi ekki truflað leik liðsins sagði Þóra þetta:
„Þetta er mögulega eitthvað sem við þurfum að venjast. Hann var búinn að láta okkur vita fyrir leik að þetta væri planið. Þá þurfum við bara að taka því og komast hraðar inn í leikinn og passa boltann betur.“
Er ekki erfitt fyrir skotmenn Íslands að komast í stuð ef svo má segja þegar skiptingarnar eru svona örar? Ná leikmenn alveg að hitna?
„Jú, það er alveg rétt hjá þér. Stundum þarf maður að koma við boltann nokkrum sinnum áður en maður ákveður að taka skotið. Þetta er samt bara eitthvað sem við þurfum að venjast og bæta okkur í ef skiptingarnar verða svona.“
Síðan kemur seinni hálfleikur. Ísland mætir í raun ekki í þriðja leikhlutann og þar byggist mesti munurinn upp. Hvað veldur því?
„Við byrjum aftur illa í seinni hálfleik. Síðan koma skiptingar og Rebekka Rut kemur inn á og gerir mjög vel. Það er mjög jákvætt fyrir okkur hvað hún byrjaði vel í dag. En þetta er klárlega eitthvað sem við þurfum að laga fyrir næsta leik. Við þurfum að byrja leikinn betur bæði í byrjun og svo eftir hálfleikinn.“
Næsti leikur er á móti Portúgal á þriðjudag. Það er góð pása þangað til. Hverjir eru möguleikar Íslands á móti Portúgal?
„Möguleikarnir eru alveg ágætir. Portúgal er samt mjög svipað Serbíu í styrkleika. Auðvitað verður það erfiður leikur en ef við náum að laga þessa slæmu punkta sem fóru úrskeiðis í kvöld þá eru okkur allir vegir færir,“ sagði Þóra Kristín í samtali við mbl.is.