Jókerinn óstöðvandi í Sacramento

Serbinn Nikola Jokic, einnig þekktur sem Jókerinn, fór á kostum fyrir Denver Nuggets þegar liðið heimsótti Sacramento Kings í bandarísku NBA-deildinni í körfubolta í nótt.
Leiknum lauk með stórsigri Denver, 122:108, en Jokic gerði sér lítið fyrir og skraði 35 stig, tók fimmtán fráköst og gaf sjö stoðsendingar í leiknum.
Domantas Sabonis og Drew Eubanks voru stigahæstir hjá Sacramento með 19 stig hvor en Sabonis tók einnig átta fráköst.
Denver er í öðru sæti vesturdeildarinnar með átta sigra en Sacramento er í 14. sætinu með einungis þrjá sigra.
Úrslit næturinnar í NBA-deildinni:
Brooklyn – Toronto 109:119
New York – Memphis 133:120
Oklahoma City – Golden State 126:102
Philadelphia – Boston 102:100
Utah – Indiana 152:128
Sacramento – Denver 108:122