Jókerinn óstöðvandi í Sacramento

Nikola Jokic fór á kostum í nótt. AFP/MATTHEW STOCKMAN

Serbinn Nikola Jokic, einnig þekktur sem Jókerinn, fór á kostum fyrir Denver Nuggets þegar liðið heimsótti Sacramento Kings í bandarísku NBA-deildinni í körfubolta í nótt.

Leiknum lauk með stórsigri Denver, 122:108, en Jokic gerði sér lítið fyrir og skraði 35 stig, tók fimmtán fráköst og gaf sjö stoðsendingar í leiknum.

Domantas Sabonis og Drew Eubanks voru stigahæstir hjá Sacramento með 19 stig hvor en Sabonis tók einnig átta fráköst.

Denver er í öðru sæti vesturdeildarinnar með átta sigra en Sacramento er í 14. sætinu með einungis þrjá sigra.

Úrslit næturinnar í NBA-deildinni:

Brooklyn – Toronto 109:119
New York – Memphis 133:120
Oklahoma City – Golden State 126:102
Philadelphia – Boston 102:100
Utah – Indiana 152:128
Sacramento – Denver 108:122

