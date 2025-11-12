Serbneskur sigur í Ólafssal

Ísland mætti Serbíu í fyrstu umferð G-riðils í undankeppni EM 2027 í körfubolta kvenna í Ólafssal á Ásvöllum í kvöld og lauk leiknum með sigri Serbíu 84:59.
Íslenska liðið lenti strax 6:0 undir og leit serbneska liðið aldrei til baka eftir það. Serbneska liðið náði 12 stiga forskoti í fyrsta leikhlutanum og staðan að honum loknum 26:14 fyrir Serbíu.
Hvorugu liðinu gekk vel að skora þriggja stiga körfur en Þóra Kristín Jónsdóttir, besti leikmaður liðsins í fyrri hálfleik, setti tvær þriggja stiga körfur í öðrum leikhluta.
Ísland tapaði boltanum 16 sinnum í fyrri hálfleik sem er skelfileg tölfræði í körfubolta. Má segja að það og léleg vörn nálægt körfunni útskýri muninn á liðunum því serbneska liðið hitti úr engu þriggja stiga skoti í fyrri hálfleik.
Serbarnir náðu 21 stigs mun í stöðunni 47:26 en Þóra Kristín Jónsdóttir setti þriggja stiga körfu á lokasekúndum fyrri hálfleiks og kom muninum undir 20 stig. Staðan í hálfleik var 47:29 fyrir Serbíu í skelfilegum fyrri hálfleik íslenska liðsins.
Sara Rún Hinriksdóttir skoraði 8 stig í fyrri hálfleik fyrir Ísland og tók 4 fráköst. Sigrún Björg Ólafsdóttir gaf 2 stoðsendingar.
Ivana Raca skoraði 11 stig fyrir Serbíu í fyrri hálfleik. Dragana Stankovic tók 5 fráköst og gaf Aleksandra Stanacev 5 stoðsendingar.
Íslenska liðið byrjaði seinni hálfleikinn skelfilega og keyrði serbneska liðið gjörsamlega yfir það íslenska. Þegar 3 mínútur og 32 sekúndur voru liðnar af þriðja leikhluta höfðu Serbar skorað 13 stig gegn 2 stigum Íslands og Pekka tók þá leikhlé.
Serbía komst 32 stigum yfir í stöðunni 63:31 og rétt rúmlega 5 mínútur voru liðnar af þriðja leikhluta. Þá komu 4 stig í röð frá Danielle Rodriguez.
Ekkert gekk í hjá íslenska liðinu í þriðja leikhlutanum og juku Serbar muninn hægt og bítandi. Endaði þriðji leikhlutinn á því að Serbía var 34 stigum yfir fyrir lokaleikhlutann og úrslit leiksins ráðin.
Munurinn náði mest að verða 35 stig í stöðunni 73:38 en íslenska liðið gafst ekki upp þrátt fyrir það og átti stórkostlegan kafla í fjórða leikhluta sem gerði það að verkum að þegar 5 mínútur voru eftir af leiknum var munurinn kominn niður í 18 stig í stöðunni 75:57 fyrir Serbíu.
Serbía náði vopnum sínum að hluta aftur og byggði upp 25 stiga forskot áður en leiknum lauk og fann eins og fyrr segir 84:59 sigur.
Ísland leikur gegn Portúgal á þriðjudaginn næsta og verður sá leikur í Portúgal.
Sara Rún Hinriksdóttir skoraði 18 stig fyrir Ísland. Danielle Rodriguez tók 5 fráköst og gaf nýliðinn Rebekka Rut Steingrímsdóttir 5 stoðsendingar.
Ivana Raca skoraði 18 stig fyrir Serbíu. Jovana Nogic tók 6 fráköst og gaf Aleksandra Stanacev 9 stoðsendingar.
|Breiðablik
|0:1
|Fortuna Hjörring
|Fortuna Hjörring vinnur hér 1:0-sigur á Breiðablik og fer Kópavogsliðið því marki undir í seinni leikinn eftir viku í Hjörring í Danmörku.Leik lokið