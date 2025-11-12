Íþróttir | Körfubolti | Morgunblaðið | 12.11.2025 | 10:06

„Verður eitthvað stórkostlegt“

Pekka Salminen, 62 ára reynslumikill þjálfari, stýrir loks sínum fyrsta …
Pekka Salminen, 62 ára reynslumikill þjálfari, stýrir loks sínum fyrsta leik hjá íslenska landsliðinu. Morgunblaðið/Árni Sæberg
Morgunblaðið

Gunnar Egill Daníelsson

gunnaregill@mbl.is

Í kvöld mætir Ísland liði Serbíu í fyrstu umferð G-riðils undankeppni EM 2027 í körfuknattleik kvenna. Leikurinn fer fram í Ólafssal á Ásvöllum og er frítt inn á hann í boði Bónuss. Leikurinn hefst kl. 19.30.

Pekka Salminen, afar reynslumikill finnskur þjálfari, stýrir þá loks sínum fyrstu leikjum sem nýr landsliðsþjálfari Íslands frá því hann tók við stjórnartaumunum af Benedikt Rúnari Guðmundssyni í vor. Benedikt hafði þjálfað landsliðið í sex ár, frá 2019 til 2025.

Í G-riðlinum er einnig Portúgal, sem Ísland mætir í Lissabon þriðjudaginn 18. nóvember.

