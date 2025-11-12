„Verður eitthvað stórkostlegt“

Gunnar Egill Daníelsson
Í kvöld mætir Ísland liði Serbíu í fyrstu umferð G-riðils undankeppni EM 2027 í körfuknattleik kvenna. Leikurinn fer fram í Ólafssal á Ásvöllum og er frítt inn á hann í boði Bónuss. Leikurinn hefst kl. 19.30.
Pekka Salminen, afar reynslumikill finnskur þjálfari, stýrir þá loks sínum fyrstu leikjum sem nýr landsliðsþjálfari Íslands frá því hann tók við stjórnartaumunum af Benedikt Rúnari Guðmundssyni í vor. Benedikt hafði þjálfað landsliðið í sex ár, frá 2019 til 2025.
Í G-riðlinum er einnig Portúgal, sem Ísland mætir í Lissabon þriðjudaginn 18. nóvember.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar.
Til þess að lesa hana þarftu að skrá þig inn.
Ertu ekki með notendaaðgang? Fara í nýskráningu.
Þú ert innskráð(ur) sem ... en ert ekki með áskrift.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar að Morgunblaðinu, rafræns aðgangs á borð við vikupassa eða séráskriftar að viðkomandi efnisflokki á mbl.is.