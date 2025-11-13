Í fimmta sinn í sögunni

Victor Wembanyama og Stephon Castle voru báðir með þrefalda tvennu í tapi San Antonio Spurs fyrir Golden State Warriors, 125:120, í bandarísku NBA-deildinni í körfubolta í San Antonio í nótt.
Wembanyama var með 31 stig, 15 fráköst og tíu stoðsendingar en Castle var með 23 stig, tíu fráköst og tíu stoðsendingar.
Er það í fyrsta sinn í sögu félagsins sem tveir leikmenn eru með þrefalda tvennu og aðeins í fimmta sinn sem tveir leikmenn eru með þrefalda tvennu og yfir 20 stig hvor fyrir sama liðið samkvæmt ESPN.
Wembanyama er næsta ofurstjarna deildarinnar en hann er aðeins 21 árs gamall. Castle er jafnaldri hans og var valinn nýliði ársins á síðasta tímabili, því er um bjarta framtíð að ræða í San Antonio.