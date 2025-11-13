Jókerinn fór gjörsamlega á kostum

Serbinn Nikola Jokic átti sannkallaðan stórleik í sigri Denver Nuggets á Los Angeles Clippers, 130:116, í bandarísku NBA-deildinni í körfubolta í Los Angeles í nótt.
Jokic skoraði 55 stig, tók 12 fráköst og gaf sex stoðsendingar í liði Denver. Hjá Clippers skoraði James Harden 23 stig, tók átta fráköst og gaf fimm stoðsendingar.
Stephen Curry fór fyrir sínum mönnum í útisigri Golden State Warriors á San Antonio Spurs, 125:120, í San Antonio.
Curry skoraði 46 stig, tók fimm fráköst og gaf fimm stoðsendingar. Hjá San Antonio átti Frakkinn Victor Wembanyama frábæran leik en hann skoraði þrefalda tvennu, 31 stig, tók 15 fráköst og gaf tíu stoðsendingar.
Meistaralið Oklahoma City Thunder heldur áfram sínum yfirburðum í Vesturdeildinni en liðið sigraði Los Angeles Lakers, 121:92, í Los Angeles.
Shai Gilgeous-Alexander fór enn einu sinni fyrir sínum mönnum en hann skoraði 30 stig, tók fimm fráköst og gaf níu stoðsendingar.
Önnur úrslit:
Charlotte Hornets 111:100 Milwaukee Bucks
Detriot Pistons 124:113 Chicago Bulls
New York Knicks 107:124 Orlando Magic
Boston Celtics 131:95 Memphis Grizzlies
Miami Heat 116:130 Cleveland Cavaliers
Houston Rockets 135:112 Washington Wizards
New Orleans Pelicans 117:125 Portland Trail Blazers
Dallas Mavericks 114:123 Phoenix Suns
Sacramento Kings 100:133 Atlanta Hawks