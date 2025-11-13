Íþróttir | Körfubolti | mbl | 13.11.2025 | 12:40

Kominn í nýtt lið degi eftir brottrekstur

Dibaji Walker með boltann í leik Ármanns.
Dibaji Walker með boltann í leik Ármanns. mbl.is/Eyþór

Bandaríski körfuknattleiksmaðurinn Dibaji Walker er á leiðinni til ÍA eftir að hafa verið leystur undan samningi frá Ármanni í gær. 

Þetta staðfesti Birkir Guðjónsson, formaður körfuknattleiksdeildar ÍA, í samtali við Vísi. 

Walker hefur skrifað undir samning við ÍA en Skagamenn þurfa að sækja nýtt atvinnuleyfi fyrir leikmanninn og verður hann því ekki með í leik liðsins gegn Keflavík í Keflavík í kvöld. 

Walker kemur í stað Darnell Cowart sem var látinn fara frá ÍA eftir fimm leiki. Það er því um mikla Bandaríkjamannaveltu að ræða í deildinni þessa stundina.

