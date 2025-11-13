Kominn í nýtt lið degi eftir brottrekstur

Bandaríski körfuknattleiksmaðurinn Dibaji Walker er á leiðinni til ÍA eftir að hafa verið leystur undan samningi frá Ármanni í gær.
Þetta staðfesti Birkir Guðjónsson, formaður körfuknattleiksdeildar ÍA, í samtali við Vísi.
Walker hefur skrifað undir samning við ÍA en Skagamenn þurfa að sækja nýtt atvinnuleyfi fyrir leikmanninn og verður hann því ekki með í leik liðsins gegn Keflavík í Keflavík í kvöld.
Walker kemur í stað Darnell Cowart sem var látinn fara frá ÍA eftir fimm leiki. Það er því um mikla Bandaríkjamannaveltu að ræða í deildinni þessa stundina.