Sigurganga Grindvíkinga heldur áfram

Grindvíkingar eru áfram með fullt hús stiga í úrvalsdeild karla í körfuknattleik eftir sigur á ÍR í hörkuleik í Skógarseli í kvöld en fjórir leikir voru leiknir í sjöundu umferð deildarinnar í kvöld.
Í Breiðholti fór fram leikur Grindavíkur og ÍR og unnu Grindvíkingar 87:78 í hörkuleik þar sem Deandre Kane var vísað úr húsi eftir að upp úr sauð. Aldrei munaði miklu á liðunum en Grindavík var oftast skrefi á undan og unnu sinn sjöunda leik í deildinni.
Jacob Falco skoraði 28 stig fyrir ÍR og gaf 10 stoðsendingar. Björgvin Hafþór Ríkharðsson tók 11 fráköst. Hjá Grindavík var Khalil Shabazz með 34 stig. Daniel Mortensen gaf 4 stoðsendingar og tók Jordan Semple 12 fráköst.
Keflvíkingar tóku á móti Skagamönnum og léku þá grátt með því að vinna 24 stiga sigur, 96:72. Keflvíkingar fóru inn í hálfleikinn með gott forskot en það var þriðji leikhlutinn sem skildi liðin algjörlega að.
Jaka Brodnik skoraði 18 stig fyrir Keflavík og tók Craig Edward Moller 9 fráköst. Hilmar Pétursson gaf 5 stoðsendingar.
Hjá ÍA var það Gojko Zudzum sem skoraði 23 stig og tók 8 fráköst. Ilija Dokovic gaf 5 stoðsendingar.
Í Vesturbænum vann Njarðvík KR-inga 97:88 í leik þar sem aldrei munaði miklu á liðunum en Njarðvíkingar leiddu mest allan leikinn. Stigahæsti leikmaður Njarðvíkur í kvöld fór af velli meiddur og litu meiðsli hans alls ekki vel út.
Friðrik Anton Jónsson skoraði 23 stig fyrir KR. Kenneth Jamar Doucet Jr. tók 11 fráköst og gaf Þórir Guðmundur Þorbjarnarson 9 stoðsendingar.
Hjá Njarðvíkingum var það fyrirliðinn Mario Matasovic sem skoraði 20 stig og tók 7 fráköst. Veigar Páll Alexandersson gaf 7 stoðsendingar.
Að lokum var frábær leikur í Garðabænum þar sem Stjarnan vann Ármann 114:88. Var þetta leikur sem var í járnum alveg inn í þriðja leikhlutann og kemur það á óvart hversu lengi Ármenningar héldu í við Garðbæinga og voru yfir í hálfleik.
Luka Gasic skoraði 27 stig fyrir Stjörnuna. Seth Christian Leday tók 20 fráköst. Ægir Þór Steinarsson gaf 11 stoðsendingar.
Daniel Love skoraði 28 stig fyrir Ármann og tók 6 fráköst. Marek Dolezaj gaf 8 stoðsendingar.
Eftir leikina er Grindavík áfram á toppnum með 14 stig. Keflavík er í 3. sætinu með 10 stig. KR er í 5. sætinu með 8 stig. Stjarnan er í 7. sætinu með 6 stig. Njarðvík er í 8. sætinu með 6 stig. ÍA er í 10. sætinu með 4 stig og Ármann er á botni deildarinnar án stiga.
Á morgun fara síðan fram leikir Tindastóls og Þórs frá Þorlákshöfn á Sauðárkróki og á Hlíðarenda taka Valsmenn á móti Álftanesi.
Blue-höllin, Bónus deild karla, 13. nóvember 2025.
Gangur leiksins:: 5:4, 9:10, 15:16, 22:21, 29:23, 37:29, 44:34, 51:34, 57:40, 67:42, 77:51, 83:60, 85:62, 90:64, 95:71, 96:72.
Keflavík: Jaka Brodnik 18/8 fráköst, Hilmar Pétursson 15/5 stoðsendingar, Ólafur Björn Gunnlaugsson 13/7 fráköst, Craig Edward Moller 11/9 fráköst, Egor Koulechov 11/6 fráköst, Mirza Bulic 9/4 fráköst, Halldór Garðar Hermannsson 9, Darryl Latrell Morsell 7/7 fráköst, Eyþór Lár Bárðarson 3.
Fráköst: 33 í vörn, 13 í sókn.
ÍA: Gojko Zudzum 23/8 fráköst, Lucien Thomas Christofis 15/6 fráköst, Ilija Dokovic Dokovic 12/6 fráköst/5 stoðsendingar, Josip Barnjak 7, Kristófer Már Gíslason 5, Styrmir Jónasson 5/4 fráköst, Hjörtur Hrafnsson 3, Aron Elvar Dagsson 2/5 fráköst.
Fráköst: 21 í vörn, 13 í sókn.
Dómarar: Jóhannes Páll Friðriksson, Eggert Þór Aðalsteinsson, Sigurbaldur Frímannsson.
Áhorfendur: 282
Skógarsel, Bónus deild karla, 13. nóvember 2025.
Gangur leiksins:: 8:2, 14:12, 18:22, 28:26, 28:28, 33:40, 39:42, 43:45, 43:49, 50:56, 51:61, 54:66, 57:71, 63:75, 72:79, 78:87.
ÍR: Jacob Falko 28/5 fráköst/10 stoðsendingar, Tsotne Tsartsidze 17/8 fráköst, Hákon Örn Hjálmarsson 13, Kristján Fannar Ingólfsson 11, Björgvin Hafþór Ríkharðsson 5/11 fráköst, Dimitrios Klonaras 4/5 fráköst.
Fráköst: 22 í vörn, 12 í sókn.
Grindavík: Khalil Shabazz 34/4 fráköst, Daniel Mortensen 18/9 fráköst, Jordan Semple 13/12 fráköst, Deandre Donte Kane 13/7 fráköst, Ólafur Ólafsson 5, Arnór Tristan Helgason 4.
Fráköst: 34 í vörn, 4 í sókn.
Dómarar: Kristinn Óskarsson, Birgir Örn Hjörvarsson, Bergur Daði Ágústsson.
Áhorfendur: 375
ÞG Verk höllin, Bónus deild karla, 13. nóvember 2025.
Gangur leiksins:: 10:4, 18:13, 28:19, 33:25, 39:34, 45:42, 51:49, 61:63, 63:65, 70:67, 81:71, 91:75, 95:77, 101:83, 108:86, 114:88.
Stjarnan: Luka Gasic 27/5 fráköst, Orri Gunnarsson 25/4 fráköst, Ægir Þór Steinarsson 22/11 stoðsendingar, Giannis Agravanis 15/6 fráköst/6 stoðsendingar, Bjarni Guðmann Jónson 11, Seth Christian LeDay 10/20 fráköst, Jakob Kári Leifsson 4.
Fráköst: 31 í vörn, 5 í sókn.
Ármann: Daniel Love 28/6 fráköst/5 stoðsendingar, Bragi Guðmundsson 21/4 fráköst, Lagio Grantsaan 17/5 fráköst, Marek Dolezaj 13/4 fráköst/8 stoðsendingar, Arnaldur Grímsson 5, Frosti Valgarðsson 2, Jakob Leifur Kristbjarnarson 2.
Fráköst: 20 í vörn, 5 í sókn.
Dómarar: Jakob Árni Ísleifsson, Bjarni Hlíðkvist Kristmarsson, Federick Alfred U Capellan.
Áhorfendur: 260
Meistaravellir, Bónus deild karla, 13. nóvember 2025.
Gangur leiksins:: 3:8, 9:16, 20:21, 22:23, 29:31, 35:34, 42:39, 46:46, 50:54, 53:66, 57:69, 64:75, 72:78, 74:83, 79:89, 88:97.
KR: Friðrik Anton Jónsson 23/6 fráköst, Þórir Guðmundur Þorbjarnarson 19/7 fráköst/9 stoðsendingar, Kenneth Jamar Doucet JR 19/11 fráköst, Vlatko Granic 15, Aleksa Jugovic 9, Reynir Bjarkan Barðdal Róbertsson 3.
Fráköst: 24 í vörn, 7 í sókn.
Njarðvík: Mario Matasovic 20/7 fráköst, Dwayne Lautier-Ogunleye 14, Brandon Averette 14/5 fráköst/6 stoðsendingar, Julio Calver De Assis Afonso 13/7 fráköst, Veigar Páll Alexandersson 12/5 fráköst/7 stoðsendingar, Dominykas Milka 12/7 fráköst, Brynjar Kári Gunnarsson 9, Snjólfur Marel Stefánsson 3.
Fráköst: 33 í vörn, 5 í sókn.
Dómarar: Gunnlaugur Briem, Stefán Kristinsson, Bjarni Rúnar Lárusson.
Áhorfendur: 267