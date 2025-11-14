Booker og Brooks sáu um Indiana í Phoenix

Devin Booker var stigahæstur hjá Phoenix Suns þegar liðið vann öruggan sigur gegn Indiana Pacers í NBA-deildinni í körfubolta í Phoenix í nótt.
Leiknum lauk með stórsigri Phoenix, 133:98, en Booker gerði sér lítið fyrir og skoraði 33 stig, ásamt því að taka fimm fráköst og gefa sjö stoðsendingar.
Dillon Brooks átti einnig stórleik fyrir Phoenix, skoraði 32 stig og saman skoruðu þeir félagar því 65 stig.
Phoenix er í sjöunda sæti Vesturdeildarinnar með átta sigra en Indiana er í miklum vandræðum í 14. sæti Austurdeildarinnar með aðeins einn sigur.
Úrslit næturinnar í NBA-deildinni:
Cleveland – Toronto 113:126
Phoenix – Indiana 133:98
Utah – Atlanta 122:132