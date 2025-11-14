Íþróttir | Körfubolti | mbl | 14.11.2025 | 15:31 | Uppfært 16:55

Snýr aftur til KR

Vlatko Granic og Þórir Guðmundur Þorbjarnarson í leik með KR …
Vlatko Granic og Þórir Guðmundur Þorbjarnarson í leik með KR á síðasta tímabili. mbl.is/Karítas

Króatíski framherjinn Vlatko Granic er genginn til liðs við karlalið KR í körfuknattleik á nýjan leik og mun leika með liðinu á yfirstandandi tímabili.

Granic lék með KR á síðasta tímabili og var þegar kominn með leikheimild í gærkvöldi þar sem hann spilaði í tapi fyrir Njarðvík í úrvalsdeildinni.

Króatinn er 31 árs gamall og 206 sentimetrar á hæð en Granic getur einnig leyst stöðu miðherja.

„KR-ingar þekkja Vlatko vel en hann lék með okkur á síðasta tímabili við góðan orðstír. Velkominn aftur í KR Vlatko!“ sagði meðal annars í tilkynningu frá körfuknattleiksdeild KR í gær.

mbl.is
