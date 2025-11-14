Styrmir sterkur í sigurleik

Styrmir Snær Þrastarson landsliðsmaður í körfuknattleik lét mikið að sér kveða í kvöld þegar lið hans Zamora vann dýrmætan útisigur í spænsku B-deildinni.
Zamora sótti þá Gipuzkoa heim og sigraði 86:82, en Styrmir skoraði 16 stig í leiknum ásamt því að taka þrjú fráköst og gefa tvær stoðsendingar. Hann spilaði í 23 mínútur.
Með sigrinum lyfti Zamora sér upp í fimmta sæti deildarinnar en Leyma Coruna er á toppnum með fullt hús stiga.
Styrmir er á leið í tvo fyrstu leiki Íslands í undankeppni heimsmeistaramótsins, gegn Ítalíu og Bretlandi, sem fram fara 27 og 30. nóvember.