Íþróttir | Körfubolti | mbl | 14.11.2025 | 23:15

Styrmir sterkur í sigurleik

Styrmir Snær Þrastarson leikur með Zamora á Spáni.
Styrmir Snær Þrastarson leikur með Zamora á Spáni. mbl.is/Eggert

Styrmir Snær Þrastarson landsliðsmaður í körfuknattleik lét mikið að sér kveða í kvöld þegar lið hans Zamora vann dýrmætan útisigur í spænsku B-deildinni.

Zamora sótti þá Gipuzkoa heim og sigraði 86:82, en Styrmir skoraði 16 stig í leiknum ásamt því að taka þrjú fráköst og gefa tvær stoðsendingar. Hann spilaði í 23 mínútur.

Með sigrinum lyfti Zamora sér upp í fimmta sæti deildarinnar en Leyma Coruna er á toppnum með fullt hús stiga.

Styrmir er á leið í tvo fyrstu leiki Íslands í undankeppni heimsmeistaramótsins, gegn Ítalíu og Bretlandi, sem fram fara 27 og 30. nóvember.

mbl.is
Fleira áhugavert
Sprakk í meltingarveginum á leið til Íslands „Það er þroski sem fylgir þessari þjáningu“ Aðför að börnum, fjölskyldunni og samfélaginu Vitinn er fallinn
Fleira áhugavert
Ítölsk ljós í skólastofur kostuðu tugi milljóna Sprakk í meltingarveginum á leið til Íslands Nýta ungmenni og leita uppi fólk í búsetuúrræðum Dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir manndráp á Akureyri
Loka