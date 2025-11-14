Tindastóll afgreiddi Þórsara í þriðja leikhluta

Tindastóll og Þór frá Þorlákshöfn mættust í Síkinu í 7. umferð úrvalsdeildar karla í körfubolta í kvöld og lauk leiknum með sigri Tindastóls 96:82.
Eftir leikinn er Tindastóll í 2. sæti deildarinnar með 12 stig. Þór Þ. er í 11. sætinu með 2 stig.
Það var ekki að sjá að annað liðið væri í næstefsta sæti deildarinnar og hitt í næst neðsta sæti deildarinnar í fyrri hálfleik.
Hvorugt liðið náði meira en 6 stiga forskoti og skiptust liðin á að vera yfir. Staðan eftir fyrsta leikhluta var hnífjöfn í stöðunni 22:22.
Í öðrum leikhluta var munurinn aldrei meiri en 3 stig og skiptust liðin bróðurlega á að vera yfir. Það kom þó í hlut Tindastóls að vera 3 stigum yfir í hálfleik. Staðan 43:40.
Sigtryggur Arnar Björnsson skoraði 8 stig í fyrri hálfleik fyrir Tindastól. Taiwo Badmus tók 7 fráköst og gaf Dedrick Basile 3 stoðsendingar.
Nýr leikmaður Þórs Þ., Djordje Dzeletovic skoraði 12 stig í fyrri hálfleik. Emil Karel Einarsson tók 5 fráköst og gaf Rafail Lanaras 7 stoðsendingar.
Munurinn á liðunum kom í ljós í þriðja leikhluta. Tindastóll átti frábæran leikhluta og byggðu Skagfirðingar upp 16 stiga forskot. Taiwo Badmus var á eldi skoraði hvorki meira né minna en 20 af 37 stigum liðsins í leikhlutanum.
Á sama tíma áttu Þórsarar í stökustu vandræðum með að setja körfur og fór svo að staðan eftir þriðja leikhluta var 14 stiga munur í stöðunni 80:66. Unnu Skagfirðingar leikhlutann því 37:26.
Þórsarar byrjuðu fjórða leikhlutann frábærlega og neituðu að gefast upp. Tókst þeim að saxa forskot Skagfirðinga niður í 9 stig í stöðunni 80:71.
Skagfirðingar gáfu ekkert eftir en náðu þó aldrei að hrista Þórsara alveg af sér þó svo að stigamunurinn hafi aldrei farið niður í afgerandi spennu.
Leikmenn Þórs Þ. reyndu hvað þeir gátu til að komast nær Tindastóli en það tókst ekki.
Taiwo Hassan Badmus skoraði 29 stig fyrir Tindastól í kvöld. Adomas Drungilas tók 9 fráköst og gaf Dedrick Deon Basile 7 stoðsendingar.
Hjá Þór Þ. skoraði Jacoby Ross 30 stig, Emil Karel Einarsson tók 9 fráköst og gaf Rafail Lanaras 8 stoðsendingar.