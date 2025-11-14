Valsmenn of sterkir fyrir Álftnesinga

Kári Jónsson var stigahæstur þegar Valur vann sterkan sigur á Álftanesi, 92:80, í 7. umferð úrvalsdeildar karla í körfuknattleik á Hlíðarenda í kvöld.
Með sigrinum fór Valur upp í fjórða sæti þar sem liðið er með átta stig eins og Álftanes sæti neðar.
Mikið jafnræði var með liðunum í fyrri hálfleik og var staðan að honum loknum hnífjöfn, 41:41.
Í síðari hálfleik tóku Valsmenn hins vegar leikinn yfir, spiluðu sérstaklega góða vörn og unnu að lokum tólf stiga sigur.
Kári skoraði 26 stig og Frank Aron Booker bætti við 22 stigum og sjö fráköstum.
Hjá Álftanesi var David Okeke stigahæstur með 23 stig og 11 fráköst og Ade Murkey bætti við 21 stigi, sex fráköstum og sex stoðsendingum.
N1-höllin á Hlíðarenda, Bónus deild karla, 14. nóvember 2025.
Gangur leiksins:: 5:9, 14:16, 23:25, 25:27, 30:29, 32:31, 41:37, 41:41, 48:44, 55:50, 62:54, 66:54, 74:58, 81:64, 85:72, 92:80.
Valur: Kári Jónsson 26/4 fráköst/5 stoðsendingar, Frank Aron Booker 22/7 fráköst, Lazar Nikolic 13/7 fráköst, Callum Reese Lawson 10/6 fráköst, LaDarien Dante Griffin 8, Kristófer Acox 6/6 fráköst, Hjálmar Stefánsson 5/7 fráköst, Karl Kristján Sigurðarson 2.
Fráköst: 27 í vörn, 12 í sókn.
Álftanes: David Okeke 23/11 fráköst, Ade Taqqiyy Henry Murkey 21/6 fráköst/6 stoðsendingar, Haukur Helgi Briem Pálsson 11/5 fráköst, Shawn Dominique Hopkins 10, Sigurður Pétursson 8/4 fráköst, Hilmir Arnarson 5/4 fráköst, Dúi Þór Jónsson 2/6 stoðsendingar.
Fráköst: 21 í vörn, 12 í sókn.
Dómarar: Sigmundur Már Herbertsson, Jóhannes Páll Friðriksson, Gunnlaugur Briem.
Áhorfendur: 205