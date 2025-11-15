Áfall fyrir Njarðvík

Framherji Njarðvíkinga í úrvalsdeild karla í körfubolta, Mario Matasovic, meiddist í leik Njarðvíkur og KR á fimmtudagskvöld.
Samkvæmt frétt Vísis hefur skoðun leitt í ljós að Mario sleit krossband í hné.
Matasovic hefur verið lykilmaður hjá Njarðvík síðan hann kom til félagsins árið 2018 og fékk íslenskan ríkisborgararétt í júlí síðastliðnum.
Hann var stiga- og frákastahæstur, með 20 stig og sjö fráköst í 97:88-tapi Njarðvíkinga gegn KR, þrátt fyrir að þurfa að fara af velli í þriðja leikhluta.
Mario var í 22 manna æfingahópi Íslands fyrir lokamót EM sem fór fram fyrr í haust, en komst ekki í lokahópinn.