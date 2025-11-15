Íþróttir | Körfubolti | mbl | 15.11.2025 | 10:30

Áfall fyrir Njarðvík

Mario Matasovic.
Mario Matasovic. mbl.is/Árni Sæberg

Framherji Njarðvíkinga í úrvalsdeild karla í körfubolta, Mario Matasovic, meiddist í leik Njarðvíkur og KR á fimmtudagskvöld.

Samkvæmt frétt Vísis hefur skoðun leitt í ljós að Mario sleit krossband í hné.

Matasovic hefur verið lykilmaður hjá Njarðvík síðan hann kom til félagsins árið 2018 og fékk íslenskan ríkisborgararétt í júlí síðastliðnum.

Hann var stiga- og frákastahæstur, með 20 stig og sjö fráköst í 97:88-tapi Njarðvíkinga gegn KR, þrátt fyrir að þurfa að fara af velli í þriðja leikhluta.

Mario var í 22 manna æfingahópi Íslands fyrir lokamót EM sem fór fram fyrr í haust, en komst ekki í lokahópinn.

mbl.is
