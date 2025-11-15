Stephen Curry fór hamförum í naumum sigri Golden State Warriors á San Antonio Spurs í NBA körfuboltanum í Bandaríkjunum í nótt.
Curry skoraði 49 stig í 109:108 sigri Golden State. Franska ungstirnið Victor Wembanyama skoraði 26 stig og tók 12 fráköst í liði San Antonio.
James Harden skoraði 41 stig í 133:127 sigri á Dallas Mavericks.
Önnur úrslit næturinnar í NBA deildinni:
New York Knicks - Miami Heat 140:132
Orlando Magic - New Jersey Nets 105:98
Detroit Pistons - Philadelphia 76ers 114:105
Houston Rockets - Portland Trail Blazers 140:116
Milwaukee Bucks - Charlotte Hornets 147:134
New Orleans Pelicans - Los Angeles Lakers 104:118
Minnesota Timberwolves - Sacramento Kings 124:110