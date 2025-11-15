Íþróttir | Körfubolti | mbl | 15.11.2025 | 14:15

Curry skoraði 49 stig

Stephen Curry fór á kostum í liði Golden State Warriors.
Stephen Curry fór á kostum í liði Golden State Warriors. AFP/David Berding

Stephen Curry fór hamförum í naumum sigri Golden State Warriors á San Antonio Spurs í NBA körfuboltanum í Bandaríkjunum í nótt.

Curry skoraði 49 stig í 109:108 sigri Golden State. Franska ungstirnið Victor Wembanyama skoraði 26 stig og tók 12 fráköst í liði San Antonio.

James Harden skoraði 41 stig í 133:127 sigri á Dallas Mavericks.

Önnur úrslit næturinnar í NBA deildinni: 

New York Knicks - Miami Heat 140:132

Orlando Magic - New Jersey Nets 105:98

Detroit Pistons - Philadelphia 76ers 114:105

Houston Rockets - Portland Trail Blazers 140:116

Milwaukee Bucks - Charlotte Hornets 147:134

New Orleans Pelicans - Los Angeles Lakers 104:118

Minnesota Timberwolves - Sacramento Kings 124:110

