Mikil upplifun að koma á Sauðarkrók

Vefritari á heimasíðu enska körfuboltaliðsins Manchester ritar skemmtilega ferðasögu um ferð liðsins til Sauðárkróks þegar enska félagið mætti Tindastól á Sauðárkróki í æsispennandi leik í B-riðili Norður-Evrópu-deildarinnar í körfubolta.
Leiknum lauk með fjögurra stiga sigri Tindastóls 100:96.
Við grípum niður í greinina.
„Leikmenn stigu út úr rútunni og sáu himininn málaðan grænan með breiðum pensilstrokum. Það var augljóst að við vorum komin langt frá Manchester. Á margan hátt fannst okkur bærinn Sauðarkrókur, sem telur 2.600 íbúa, vera á hjara veraldar.“
„Ef þið farið út hér, sjáið þið norðurljósin,” sagði rútubílstjórinn, sem ferjaði Manchester liðið frá Reykjavíkur til Norðurlands.
„Þetta er svo frábært tækifæri fyrir körfubolta í Bretlandi,“ sagði Kaiyem Cleary leikmaður liðsins eftir að hafa horft á norðurljósin.
„Að evrópsk lið geti komið og spilað í Manchester, í heimaborg minni, er frábært tækifæri fyrir körfubolta, fyrir menninguna, til að sýna að við tökum þetta alvarlega.
Við erum að stíga stór skref fyrir körfuboltamenningu, við erum að fjárfesta tíma og fá þessa viðurkenningu sem borg og sem land. Að geta spilað, keppt og unnið, sem er það stærsta, í þessum deildum er gríðarleg yfirlýsing.“
„Um leið og ég sá tækifærið greip ég það,“ sagði bandaríski nýliðinn Max Jones, þegar hann talaði um hvernig tækifærið til að spila í Evrópukeppni hafði áhrif á ákvörðun hans um að skrifa undir.
Þessum tilfinningum deildi liðsfélagi hans, Pjay Smith, sem var mjög eftirsóttur Bandaríkjamaður sem útskrifaðist úr háskóla síðasta tímabil. Hann fékk fjölda tilboða en valdi Manchester.
„Margir upplifa ekki svona ferðalög. Ég er á Íslandi, ekki satt? Ég hefði aldrei trúað því að ég yrði á Íslandi."
„Þegar lið Manchester kom til Sauðárkróks var þeim mætt með mikilli eftirvæntingu. Fánar fótboltaliðsins Manchester United héngu á gluggum skólans við hliðina og ung börn voru spennt að hitta leikmenn frá þessari merkilegu íþróttaborg.
Að sögn heimamanna (á Sauðárkróki) kom meira en helmingur bæjarins til að sjá Tindastól mæta Manchester.
Treyjur Manchester United voru staðsettar meðal áhorfenda til virðingar fyrir gestunum, en leikmenn Tindastóls voru ekki þar bara til að taka þátt í þessum leik. Þeir höfðu vanist því að vinna á síðasta áratug.
Þegar kemur að leikjum lifna þessi friðsæli víkingabær við til stuðnings liði sínu. Það var fljótt ljóst að Manchester var að spila í hringleikahúsi Tindastóls. Stöðugur trommusláttur og hávær söngur frá áhorfendum á troðfullum pöllunum voru undirstaðan.
Leikurinn var hörð barátta og gestirnir fengu þrjú skot til að komast yfir með innan við mínútu eftir. Að lokum náði Tindastóll naumum sigri, en liðin voru gríðarlega jöfn.
Og eftir lokaflautið brostu allir og greinilegt að gagnkvæm virðing var á milli tveggja vaxandi körfuboltaþjóða.“
