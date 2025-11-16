Íþróttir | Körfubolti | mbl | 16.11.2025 | 10:45

Doncic fór á kostum

Giannis Antetokounmpo gegn Luka Doncic í nótt.
Giannis Antetokounmpo gegn Luka Doncic í nótt. AFP/Patrick McDermott

Luka Doncic fór á kostum þegar Los Angeles Lakers sigraði Milwaukee Bucks 119:95 í bandarísku NBA-deildinni í körfubolta karla í nótt.

Doncic skoraði 41 stig, tók níu fráköst og gaf sex stoðsendingar en hjá Milwaukee var Giannis Antetokounmpo atkvæðamestur með 32 stig, tíu fráköst og fimm stoðsendingar.

Nikola Jokić skoraði 27 stig, tók 12 fráköst og gaf 11 stoðsendingar í sjöunda sigri Denver Nuggets í röð í nótt þegar Denver sigraði Minnesota Timberwolves 123:112. Anthony Edwards var atkvæðamestur fyrir Minnesota með 26 stig, átta fráköst og sex stoðsendingar.

Öll úrslit næturinnar í NBA deildinni:

Cleveland Cavaliers – Memphis Grizzlies 108 : 100

Toronto Raptors – Indiana Pacers 129 : 111

Oklahoma City Thunder – Charlotte Hornets 109 : 96

Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves 123 : 112

Los Angeles Lakers – Milwaukee Bucks 119 : 95

mbl.is
