Finninn fljúgandi fór hamförum

Lauri Markkanen átti magnaðan leik fyrir Utah Jazz þegar liðið vann Chicago Bulls 150:147 eftir tvöfalda framlengingu í æsispennandi viðureign í NBA-deildinni í körfuknattleik í nótt.
Finninn Markkanen var langstigahæstur í leiknum með 47 stig auk þess sem hann tók sjö fráköst, stal tveimur boltum og varði tvö skot.
Liðsfélagi hans Keyonte George bætti við 33 stigum og sex stoðsendingum. Stigahæstur hjá Chicago var Coby White með 27 stig og átta stoðsendingar.
Boston Celtics vann góðan sigur á LA Clippers, 121:118, þar sem Jaylen Brown átti góðan leik fyrir sigurliðið.
Brown skoraði 33 stig og tók 13 fráköst og Payton Pritchard var með 30 stig.
Stigahæstur í leiknum var James Harden með 37 stig, sjö fráköst og átta stoðsendingar fyrir Clippers.
Önnur úrslit:
San Antonio – Sacramento 123:110
Washington – Brooklyn 106:129
Houston – Orlando 117:113 (frl.)
New Orleans – Golden State 106:124
Dallas – Portland 138:133
Phoenix – Atlanta 122:124