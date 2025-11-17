Íþróttir | Körfubolti | mbl | 17.11.2025 | 11:20

Tekur tíma að spila okkur saman

Thelma Dís Ágústsdóttir.
Thelma Dís Ágústsdóttir. mbl.is/Óttar

Íslenska kvennalandsliðið í körfubolta mætir Portúgal næstkomandi þriðjudagskvöld í undankeppni EM 2027.

Ísland tapaði fyrsta leiknum 84:59 gegn Serbíu síðasta miðvikudag í Ólafssal.

Thelma Dís Ágústsdóttir, leikmaður Keflavíkur, var frá vegna meiðsla gegn Serbum en reiknar með að spila leikinn gegn Portúgal.

Thelma var í viðtali við vefsíðuna karfan.is.   

,,Jú það var svolítið erfitt að sitja á bekknum, sérstaklega í nýrri keppni með nýjan þjálfara. En hugsa samt að það hafi alveg verið rétt ákvörðun, mér líður allavega miklu betur og verð klár á þriðjudaginn.” 

Thelma var einnig spurð út í fyrstu leiki Íslands undir nýjum þjálfara en Finninn Pekka Salminen er nýr þjálfari landsliðsins.

,,Mér fannst við ná að spila alveg nokkuð vel á köflum á móti Serbíu. Það náttúrulega tekur alveg tíma að spila sig saman í glænýju kerfi og auðvitað er það erfitt á móti topp tíu liði í heiminum.

Við viljum fyrst og fremst spila hraðan bolta, reyna að hlaupa á andstæðingana og hreyfa boltann vel.

Svo erum við líka búnar að tala mikið um að vilja pressa meira og hærra á vellinum og vera bara ákafar og svolítið óþolandi varnarlega.

Við náðum ekki að hlaupa nógu mikið í bakið á Serbíu en ætlum að reyna að nýta það betur á móti Portúgal,“ sagði Thelma Dís enn fremur.

