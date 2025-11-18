Ísland fékk mikinn skell í Portúgal

Ísland mátti þola risastórt tap fyrir Portúgal, 100:70, í 2. umferð undankeppni EM 2027 í körfubolta kvenna í Lissabon í kvöld.
Ísland er í þriðja sæti riðilsins með ekkert stig en Portúgal er í öðru með tvö. Serbía er á toppnum með fjögur.
Næsti gluggi íslenska landsliðsins er í mars en þá heimsækir liðið Serbíu ytra og fær Portúgal í heimsókn.
Ísland byrjaði ágætlega og komst fimm stigum yfir, 9:5, á fyrstu mínútum leiksins. Í kjölfarið fór Pekka Salminen þjálfari að skipta leikmönnum út fyrir aðra og það ruglaði aðeins í taktinum á liðinu.
Portúgal vann fyrsta leikhluta með fimm stigum, 19:14, en það var í öðrum leikhluta sem allt fór á versta veg.
Portúgal vann annan leikhluta með 24 stigum, 36:12, og fór allt ofan í hjá portúgalska liðinu á meðan Íslandi gekk erfiðlega að skora.
Portúgal náði að halda þeirri forystu mest allan seinni hálfleikinn og vann afar sannfærandi sigur á íslenska liðinu.
Sara Rún Hinriksdóttir skoraði 22 stig, tók þrjú fráköst og gaf eina stoðsendingu. Hin 17 ára gamla Rebekka Rut Steingrímsdóttir kom þá frábærlega inn í seinni hálfleik og dró liðið áfram á köflum. Hún skoraði 16 stig, tók fjögur fráköst og gaf eina stoðsendingu.
Þetta var fyrsti landsliðsglugginn hjá kvennalandsliðinu síðan Finninn Pekka Salminen tók við liðinu eftir að Benedikt Guðmundsson hætti.
Liðið virðist ekki vera alveg komið í takt við hans leikstíl en það er ekki venjan á Íslandi að skipta leikmönnum út af eftir klukkunni heldur frekar tilfinningu. Pekka virðist þó vinna með öðruvísi leikstíl sem mun taka tíma að skila sér inn í leik liðsins. Þurfa hann og hans teymi því að fara vel yfir þessa landsleiki með leikmönnum og öðrum.
Stórt tap gegn Serbíu er hið eðlilegasta mál enda ein sterkasta þjóð í heimi og númer 10 á heimslistanum. Ísland er þó að reyna ná liðum eins og Portúgal, sem er í 38. sæti heimlistans á meðan Ísland er í 66. sæti.
Ísland hefur verið að ná ágætlega jönum leikjum gegn slíkum þjóðum en leikurinn í kvöld var ákveðin afturför.
Tapið er einnig ansi dýrt en Ísland mun þurfa að vinna Serbíu ytra og Portúgal heima eða Portúgal með meira en 30 stigum til að ná efstu tveimur sætunum. Verður verkefnið í næsta landsleikjaglugga því að teljast ansi ærið.