Portúgal - Ísland, staðan er 55:26

Jökull Þorkelsson
Portúgal tekur á móti Íslandi í 2. umferð undankeppni EM 2027 í körfubolta kvenna í Lissabon klukkan 19.
Ísland er í öðru sæti riðilsins og Portúgal í því þriðja, bæði án stiga.
Mbl.is fylgist með gangi mála í beinni textalýsingu.
|Fram
|12:12
|Kriens-Luzern
|Skoða leik
|20. mín. Theodór Sigurðsson (Fram) skoraði mark Frábært. Fram jafnar aftur. Flott stimplun frá hægri til vinstri og Theodór er galopinn í horninu.
|Augnablik — sæki gögn...
|Portúgal
|55:26
|Ísland
|Opna lýsingu Loka
|99. mín. skorar
|Augnablik — sæki gögn...