Þrjár breytingar hjá íslenska liðinu

Helena Rafnsdóttir kemur inn í leikmannahópinn.
Pekka Salminen, þjálfari íslenska kvennalandsliðsins í körfuknattleik, hefur tilkynnt hvaða tólf leikmenn spila gegn Portúgal í 2. umferð undankeppni EM 2027 í Lissabon klukkan 19 í kvöld.

Salminen gerir þrjár breytingar á liðinu frá leiknum gegn Serbíu fyrir helgi.

Helena Rafnsdóttir, Þóranna Kika Hodge-Carr og Thelma Dís Ágústsdóttir koma inn í leikmannahópinn í stað Diljár Agnar Lárusdóttur, Tinnu Guðrúnar Alexandersdóttur og Kristrúnar Ríkeyjar Ólafsdóttur.

Leikmannahópurinn: 

2 Isabella Ósk Sigurðardóttir
3 Þóra Kristín Jónsdóttir
4 Kolbrún María Ármannsdóttir
5 Helena Rafnsdóttir
6 Þóranna Kika Hodge-Carr
10 Thelma Dís Ágústsdóttir
14 Sara Rún Hinriksdóttir
17 Rebekka Rut Steingrímsdóttir
19 Sigrún Björg Ólafsdóttir
22 Anna Ingunn Svansdóttir
24 Danielle Rodriguez 
25 Ásta Júlía Grímsdóttir

