Töfrar Jókersins dugðu ekki til

Serbinn Nikola Jokic, Jókerinn, átti einu sinni sem áður stórbrotinn leik fyrir Denver Nuggets en gat ekki komið í veg fyrir naumt tap, 130:127, fyrir Chicago Bulls í NBA-deildinni í körfuknattleik í nótt.
Jokic var með þrefalda tvennu er hann skoraði 36 stig, tók 18 fráköst og gaf 13 stoðsendingar.
Atkvæðamestur hjá Chicago var Ástralinn Josh Giddey með 21 stig, 14 fráköst og sex stoðsendingar.
Leikurinn fór fram í Denver og var um fyrsta heimatap Jókersins og félaga að ræða á tímabilinu.
Tyrese Maxey fór illa með LA Clippers þegar hann skoraði 39 stig og gaf sex stoðsendingar fyrir Philadelphia 76ers í 110:108-sigri.
James Harden lék vel fyrir Clippers gegn sínum gömlu félögum og skoraði 28 stig ásamt því að taka sex fráköst.
Donovan Mitchell var þá öflugur hjá Cleveland Cavaliers í 118:106-sigri á Milwaukee Bucks.
Mitchell var langstigahæstur í leiknum með 37 stig og gaf auk þess sjö stoðsendingar.
Önnur úrslit:
Detroit – Indiana 127:112
Miami – New York 115:113
Toronto – Charlotte 110:108
Minnesota – Dallas 120:96
New Orleans – Oklahoma City 109:126