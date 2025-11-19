Doncic stal senunni þegar LeBron sló met

Luka Doncic fór á kostum hjá LA Lakers þegar liðið lagði Utah Jazz að velli, 140:126, í NBA-deildinni í körfuknattleik í nótt. LeBron James spilaði sinn fyrsta leik á tímabilinu og sló þannig met í deildinni.
James er fyrsti leikmaðurinn í sögu NBA-deildarinnar sem spilar leik á 23 mismunandi tímabilum, en hann er fertugur. James skoraði 11 stig og gaf 12 stoðsendingar í leiknum í nótt.
Slóveninn Doncic stal hins vegar senunni er hann skoraði 37 stig, gaf tíu stoðsendingar og stal boltanum fjórum sinnum.
Keyonte George var stigahæstur hjá Utah með 34 stig og átta stoðsendingar. Finninn Lauri Markkanen bætti við 31 stigi.
Detroit Pistons vann sinn 11. leik í deildinni í röð er liðið hafði betur gegn Atlanta Hawks, 120:112, á útivelli.
Leita þarf aftur til ársins 2007 að jafn góðu gengi, en Detroit vann einnig 11 leiki í deildinni í röð snemma á tímabilinu 2007-08.
Cade Cunningham var stigahæstur hjá Detroit með 25 stig, sex fráköst og tíu stoðsendingar. Jalen Duren var skammt undan með 24 stig og átta fráköst.
Jalen Johnson var með 25 stig, átta fráköst, níu stoðsendingar og þrjá stolna bolta fyrir Atlanta.
Önnur úrslit:
Orlando – Golden State 121:113
Brooklyn – Boston 99:113
San Antonio – Memphis 111:101
Portland – Phoenix 110:127