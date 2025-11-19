Íþróttir | Körfubolti | mbl | 19.11.2025 | 19:10

Sannfærandi sigur í síðasta leiknum

Elvar Már Friðriksson hefur lokið keppni í Evrópubikar FIBA að …
Elvar Már Friðriksson hefur lokið keppni í Evrópubikar FIBA að sinni. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Elvar Már Friðriksson og samherjar hans í pólska körfuboltaliðinu Anwil Wloclawek unnu öruggan sigur á Trepca frá Kósovó í Evrópubikar FIBA á heimavelli í kvöld, 96:78.

Þetta var síðasti leikur Anwil í keppninni, þar sem þetta var lokaumferð riðlakeppninnar og ljóst fyrir leikinn að það yrðu Braunschweig frá Þýskalandi og PAOK frá Grikklandi sem kæmust áfram úr riðlinum. Anwil hafnar í þriðja sæti með þrjá sigra í sex leikjum.

Elvar skoraði 10 stig í leiknum í kvöld, einn af sex leikmönnum liðsins sem fóru í tveggja stafa tölu, og átti þrjár stoðsendingar en hann spilaði í tæpar 20 mínútur.

mbl.is
Fleira áhugavert
Stjórnvöld ekki varfærin: „Algjörlega fráleitt“ „Þá værirðu með krísu í höndunum“ Tilefnið kom á óvart Lækkunin til marks um framsýni Seðlabankans
Fleira áhugavert
Forsætisnefnd afgreiðir mál ríkisendurskoðanda Bjóða lán með nýjum íbúðum „Virðist vera raunveruleg kólnun í kerfinu“ „Við erum ekki víkingar að ástæðulausu“