Sannfærandi sigur í síðasta leiknum

Elvar Már Friðriksson og samherjar hans í pólska körfuboltaliðinu Anwil Wloclawek unnu öruggan sigur á Trepca frá Kósovó í Evrópubikar FIBA á heimavelli í kvöld, 96:78.
Þetta var síðasti leikur Anwil í keppninni, þar sem þetta var lokaumferð riðlakeppninnar og ljóst fyrir leikinn að það yrðu Braunschweig frá Þýskalandi og PAOK frá Grikklandi sem kæmust áfram úr riðlinum. Anwil hafnar í þriðja sæti með þrjá sigra í sex leikjum.
Elvar skoraði 10 stig í leiknum í kvöld, einn af sex leikmönnum liðsins sem fóru í tveggja stafa tölu, og átti þrjár stoðsendingar en hann spilaði í tæpar 20 mínútur.