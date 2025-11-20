Ekkert fær Grindvíkinga stöðvað

Grindavík er enn með fullt hús stiga í úrvalsdeild karla í körfubolta eftir sannfærandi sigur á Tindastóli, 91:75, í áttundu umferðinni í Grindavík í kvöld.
Eftir leiki kvöldsins er Grindavík á toppnum með 16 stig, Tindastóll í öðru með 12, Keflavík 10, Valur 10, Álftanes 8, Njarðvík 8, KR 8, ÍR 6, Stjarnan 6, ÍA 4, Þór Þ. 4 en Ármann er án stiga.
Grindvíkingar náði strax góðu forskoti og var 21 stigi yfir í hálfleik, 51:30. Tindastólsmenn komust aldrei almennilega inn í leikinn og lauk honum með 21 stigs mun.
Khalil Shabazz átti stórleik fyrir Grindavík og skoraði 33 stig en ásamt því tók hann fimm fráköst og gaf sjö stoðsendingar. Arnór Tristan Helgason átti einnig góðan leik fyrir Grindavík og skoraði 20 stig.
Hjá Tindastóli skoraði Dedrick Basile 15 stig.
Sigurinn var einkum sannfærandi því það vantaði Lykilmanninn DeAndre Kane í lið Grindavíkur.
Valur vann Reykjavíkurslaginn við KR, 99:91, í Vesturbænum. Þetta var þriðji sigur Vals í röð en KR hefur tapað þremur leikjum í röð.
Valsmenn voru fimm stigum yfir í hálfleik, 52:47, en liðin skiptust á að vera með forystu.
Valur var betri á síðustu mínútum leiksins og KR fékk ekki tækifæri til að jafna metin.
Callum Lawson skoraði 22 stig, tók fjögur fráköst og gaf fjórar stoðsendingar. Linards Jaunzems skoraði 30 stig, tók sjö fráköst og gaf eina stoðsendingu í liði KR.
Mest spennandi leikur kvöldsins var í Þorlákshöfn en þar vann Þór Íslandsmeistara Stjörnuna, 99:97.
Leikurinn var hnífjafn allan tímann en Þórsarar náðu yfirhöndinni undir lok leiks. Giannis Agravanis í Stjörnunni fékk tækifæri til að jafna leikinn eða vinna en fór illa með lokasókn Stjörnunnar.
Rafail Lanaras skoraði 33 stig, tók fjögur fráköst og gaf sex stoðsendingar í liði Þórs en Orri Gunnarsson skoraði 20 stig hjá Stjörnunni.
Ármann sá ekki til sólar í seinni hálfleik í tapi liðsins fyrir Njarðvík, 99:75, í Njarðvík.
Ármann er enn án stiga og hefur tapað nánast öllum leikjum sannfærandi.
Dwayne Lautier-Ogunleye fór á kostum í liði Njarðvíkur en hann skoraði 32 stig, tók ellefu fráköst og gaf fimm stoðsendingar.
Leikjunum lauk:
Grindavík 91:75 Tindastóll
Þór Þ. 99:97 Stjarnan
KR 91:99 Valur
Njarðvík 99:75 Ármann