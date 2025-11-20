Grindvíkingurinn fékk 80.000 króna sekt

Bandaríski körfuboltamaðurinn DeAndre Kane hefur verið úrskurðaður í eins leiks bann af aga- og úrskurðarnefnd Körfuknattleikssambands Íslands.
Þetta tilkynnti KKÍ á heimasíðu sinni en Kane, sem er 36 ára gamall og samningsbundinn Grindavík, missti hausinn þegar hann var rekinn út úr húsi í leik ÍR og Grindavíkur í 7. umferð úrvalsdeildarinnar í Skógarseli þann 13. nóvember.
Kane lét meðal annars ruslatunnu í húsinu finna fyrir því á leið sinni til búningsherbergja og var honum einnig gert að greiða 80.000 króna sekt af aga- og úrskurðarnefndinni vegna háttsemi sinnar.
Kane missir því af stórleiknum gegn Tindastóli sem fram fer í 8. umferð deildarinnar í Grindavík í kvöld en Grindvíkingar tróna á toppi deildarinnar með 14 stig eða fullt hús stiga eftir fyrstu sjö umferðirnar.