Í níunda skipti á nýbyrjuðu tímabili

Serbinn Nikola Jikoc hélt uppteknum hætti í NBA-deildinni í nótt þegar lið hans Denver Nuggets vann sinn áttunda sigur í síðustu níu leikjunum.
Denver lagði New Orleans Pelicans á útivelli, 125:118 þar sem Jokic skoraði 28 stig, átti 12 stoðsendingar og tók 11 fráköst. Þetta er hans níunda þrefalda tvenna í fjórtán leikjum á þessu tímabili.
Peyton Watson var þó stigahæstur hjá Denver með 32 stig sem er persónulegt met hjá honum í deildinni.
Oklahoma City Thunder er áfram óstöðvandi og vann sinn fimmtánda sigur í fyrstu sextán leikjunum, 113:99 gegn Sacramento Kings á heimavelli. Shai Gilgeous-Alexander skoraði 33 stig fyrir Oklahoma.
Úrslitin í nótt:
Cleveland - Houston 104:114
Indiana - Charlotte 127:118
Phliadelphia - Toronto 112:121
Miami - Golden State 110:96
Minnesota - Washington 120:109
New Orleans - Denver 118:125
Oklahoma City - Sacramento 113:99
Dallas - New York 111:113
Portland - Chicago 121:122
Efst í Vesturdeild:
15/1 Oklahoma City
11/3 Denver
10/3 Houston
11/4 LA Lakers
10/4 San Antonio
10/5 Minnesota
Efst í Austurdeild:
13/2 Detroit
10/5 Toronto
9/5 New York
10/6 Cleveland
9/6 Miami
9/6 Atlanta