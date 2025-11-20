Kristófer Acox sektaður af KKÍ

Körfuboltamanninum Kristófer Acox hefur verið gert að greiða 15.000 króna sekt af aga- og úrskurðarnefnd Körfuknattleikssambands Íslands.
Þetta tilkynnti KKÍ á heimasíðu sinni en sektina fékk Kristófer fyrir háttsemi sína í leik Vals og Álftanes í 7. umferð úrvalsdeildarinnar sem fram fór í síðustu viku á Hlíðarenda.
Kristófer var rekinn út úr húsi í leiknum eftir að hafa fengið tæknivillu og óíþróttamannslega villu en hann var ósáttur með ákvörðun dómaranna og lét þá heyra það á meðan hann gekk af velli.
Þrátt fyrir brottvísun Kristófers fögnuðu Valsmenn 12 stiga sigri, 92:80, en liðið er með 8 stig í fjórða sæti deildarinnar.