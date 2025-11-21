Besti leikurinn á ferlinum

Tyrese Maxey gerði sér lítið fyrir og skoraði 54 stig fyrir Philadelphia 76ers í nótt þegar liðið lagði Milwaukee Bucks í framlengdum leik á útivelli í NBA-deildinni í körfuknattleik.
Þetta var hans fyrsti 50 stiga leikur á ferlinum og Maxey, sem er 25 ára gamall bakvörður og hefur leikið í fimm ár með Philadelphia, átti auk þess níu stoðsendingar i sigri Philadelphia, 123:114.
Ryan Rollins átti líka einn sinn besta leik á ferlinum með Milwaukee þegar hann skoraði 32 stig og átti 14 stoðsendingar.
DeAaron Fox skoraði 26 stig fyrir San Antonio Spurs sem vann þriðja leikinn í röð, 135:126 gegn Atlanta Hawks.
Leikmenn Memphis Grizzlies settu félagsmet þegar þeir áttu samtals 42 stoðsendingar í stórsigri á Sacramento Kings, 137:96.
Úrslitin í nótt:
Orlando - LA Clippers 129:101
Memphis - Sacramento 137:96
Milwaukee - Philadelphia 114:123 - framlenging
San Antonio - Atlanta 135:126