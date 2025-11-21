Íþróttir | Körfubolti | mbl | 21.11.2025 | 21:21

Keflavík upp að hlið Tindastóls

Craig Moller átti flottan leik.
Craig Moller átti flottan leik. mbl.is/Eyþór

Keflavík fór upp að hlið Tindastóls í öðru sæti úrvalsdeildar karla í körfubolta í kvöld með sigri á Álftanesi á heimavelli, 101:90.

Keflavík er með tólf stig, fjórum stigum á eftir toppliði Grindavíkur. Álftanes er í fimmta sæti með átta stig.

Keflvíkingar unnu fyrsta og þriðja leikhlutann með átta stigum og lagði það gruninn að sigrinum. Annar leikhluti var jafn og Álftanes vann fjórða leikhluta með sjö stigum.

Egor Koulechov var stigahæstur í jöfnu liði Keflavíkur með 21 stig. Craig Moller gerði 16.

Ade Murkey skoraði 31 fyrir Álftanes og  David Okeke 15.

