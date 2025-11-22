Íþróttir | Körfubolti | mbl | 22.11.2025 | 11:00

Enn einn stórleikur Jókersins

Nikola Jokic átti frábæran leik í Houston. AFP/Matthew Stockman

Serbinn Nikola Jokic fór enn einu sinni á kostum í sigri Denver Nuggets á Houston Rockets, 112:109, í bandarísku NBA-deildinni í körfubolta í Houston í nótt. 

Jokic skoraði 34 stig, tók tíu fráköst og gaf níu stoðsendingar í liði Denver. Jabari Smith Jr. var atkvæðamestur hjá Houston með 21 stig, 14 fráköst og fjórar stoðsendingar. 

Þá unnu NBA-meistarar Oklahoma City Thunder mjög svo sannfærandi sigur á Utah Jazz, 144:112, í Utah. 

Oklahoma byrjar tímabilið sérlega vel en liðið er með 16 sigra og eitt tap. 

Shai Gilgeous-Alexander fór enn einu sinn fyrir sínnum mönnum og skoraði 31 stig, tók tvö fráköst og gaf átta stoðsendingar í liði Oklahoma. 

Önnur úrslit:

Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 120:109
Boston Celtics - Brooklyn Nets 105:113
Toronto Rapots - Washington Wizards 140:110
Chicago Bulls - Miami Heat 107:143
Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans 118:115
Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves 114:113
Golden State Warriors - Portland Trail Blazers 123:127

