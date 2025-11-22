Enn einn stórleikur Jókersins

Serbinn Nikola Jokic fór enn einu sinni á kostum í sigri Denver Nuggets á Houston Rockets, 112:109, í bandarísku NBA-deildinni í körfubolta í Houston í nótt.
Jokic skoraði 34 stig, tók tíu fráköst og gaf níu stoðsendingar í liði Denver. Jabari Smith Jr. var atkvæðamestur hjá Houston með 21 stig, 14 fráköst og fjórar stoðsendingar.
Þá unnu NBA-meistarar Oklahoma City Thunder mjög svo sannfærandi sigur á Utah Jazz, 144:112, í Utah.
Oklahoma byrjar tímabilið sérlega vel en liðið er með 16 sigra og eitt tap.
Shai Gilgeous-Alexander fór enn einu sinn fyrir sínnum mönnum og skoraði 31 stig, tók tvö fráköst og gaf átta stoðsendingar í liði Oklahoma.
Önnur úrslit:
Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 120:109
Boston Celtics - Brooklyn Nets 105:113
Toronto Rapots - Washington Wizards 140:110
Chicago Bulls - Miami Heat 107:143
Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans 118:115
Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves 114:113
Golden State Warriors - Portland Trail Blazers 123:127