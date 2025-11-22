Leggur skóna á hilluna

Leikstjórnandinn Chris Paul hefur ákveðið að leggja skóna á hilluna að tímabili loknu.
Chris Paul er 40 ára gamall og á að baki magnaðan NBA-feril. Paul er næststoðsendingahæsti leikmaður í sögunni þar sem hann gaf í heildina 12.532 stoðsendingar og á næst flesta stolna bolta, eða 2727.
Paul var valinn tólf sinnum í stjörnuleikinn, ellefu sinnum valinn í besta lið tímabilsins og níu sinnum valinn í besta varnarlið deildarinnar. Auk þess var Paul valinn besti nýliði deildarinnar árið 2005
Paul var valinn af New Orleans Hornets í nýliðavalinu árið 2005. Paul lék einnig með LA Clippers, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors og San Antonio Spurs.
Chris Paul hefur aldrei tekist að vinna NBA-deildina en komst einu sinni í úrslit, árið 2021 með Phoenix Suns árið 2021. Þar mætti hann gríska undrinu Giannis Antentokounmpo sem stýrði sínu liði til sigurs.
Paul leikur nú með Los Angeles Clippers og er þetta hans tuttugasta tímabil í deildinni.