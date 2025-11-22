Njarðvík hafði betur á lokasprettinum

Frábært gengi Njarðvíkur hélt áfram í kvöld er þær grænklæddu sigruðu Ármann, 94:83, í 8. umferð efstu deildar kvenna í körfubolta í Laugardal í kvöld.
Njarðvík er því enn í efsta sæti deildarinnar með 14 stig þar sem liðið hefur unnið sjö leiki og aðeins tapað einum. Ármann situr hins vegar í 9. sæti deildarinnar með 2 stig.
Leikurinn var jafn allt að þriðja leikhluta en þá setti Njarðvík í annan gír og skildi Ármann eftir í ryki sínu.
Danielle Victoria Rodriguez var lykilþáttur í sigri Njarðvíkur í kvöld en hún átti algjörlega frábæran leik er hún skoraði 24 stig, tók 15 fráköst og gaf sjö stoðsendingar.
Tindastóll fór með nauman sigur af hólmi gegn Hamar/Þór á Sauðárkróki í kvöld, 90:78.
Tindastóll er í 8. sæti deildarinnar með 4 stig á meðan Hamar/Þór er í 10. sæti og leitar enn að sínum fyrsta sigri.
Leikurinn var virkilega jafn framan af en í fjórða leikhluta byrjaði Tindastóll hægt og bítandi að stinga Hamar/Þór af sem tryggði heimakonum sigurinn.
Madison Anne Sutton var atkvæðamest á Sauðárkróki í kvöld en hún skoraði 20 stig, tók 19 fráköst og gaf þrjár stoðsendingar. Mariana Duran var stigahæst í liði Hamars/Þórs en hún skoraði 20 stig.