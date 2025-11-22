Valur sótti sterkan sigur í framlengingu

Það var heldur betur spenna þegar Valur hafði betur gegn Grindavík, 87:80, í 8. umferð efstu deildar kvenna í körfubolta í kvöld.
Grindavík og Valur eru bæði með 12 stig.
Það var ekki mikið sem skildi liðin að í fyrri hálfleik þar sem staðan var 42:39, Grindavík í vil.
Grindavík hélt í þessa forystu og var hún komin upp í átta stig þegar fjórði leikhluti hófst. Þá setti Valur í annan gír og lokaði algjörlega á Grindavík og náði að jafna metin þegar minna en mínúta var eftir.
Hvorugu liðinu tókst að taka forystuna í venjulegum leiktíma og var því farið í framlengingu þar sem Valur var töluvert betra liðið og sigldi sigrinum heim.
Þóranna Kika Hodge-Carr var atkvæðamest í Valsliðinu í dag þar sem hún skoraði 20 stig, tók 11 fráköst og gaf þrjár stoðsendingar. Ellen Nystrom var stigahæst Grindvíkinga með 25 stig og auk þess tók hún 11 fráköst.