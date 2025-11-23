Grunaður um að ráðast á 15 ára systur sína

Patrick Beverley, fyrrverandi leikmaður í NBA-deildinni í körfubolta, var handtekinn í vikunni vegna gruns um líkamsárás í garð yngri systur sinnar.
Var hann handtekinn á heimili móður þeirra í Texas en síðan látinn laus gegn tryggingu.
SSB greinir frá að Beverley sé grunaður um að hafa kýlt systur sína og einnig þrengt að hálsi hennar en hún er aðeins 15 ára gömul.
Beverley hefur ekki áður komist í kast við lögin en bandaríski miðilinn greinir frá því að hann gæti átt yfir höfði sér tveggja til tíu ára fangelsi og háa sekt.
Beverley lék með Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, Philadelphia 76ers og Milwaukee Bucks í NBA-deildinni.