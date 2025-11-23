Íþróttir | Körfubolti | mbl | 23.11.2025 | 21:04 | Uppfært 22:54

KR átti engin svör við Keflavík

Keflavík pakkaði saman KR, 86:63, í 8. umferð úrvalsdeildar kvenna í körfubolta í Keflavík í kvöld.

Keflavík situr nú í fjórða sæti deildarinnar með 10 stig á meðan KR situr í 5. sæti, einnig með 10 stig.

KR byrjaði leikinn betur og var með fjögurra stiga forystu í fyrsta leikhluta en Keflavík óð til baka og var staðan 37:36, í hálfleik, Keflavík í vil.

Sara Rún Hinriksdóttir skoraði tæpan helming af stigum Keflavíkur í fyrri hálfleik, en hún skoraði 16 stig og tók fjögur fráköst.

Í seinni hálfleik setti Keflavík í annan gír og skildi KR eftir í ryki sínu og náði allt að 20 stiga forystu í lok þriðja leikhluta. Var það of stór biti fyrir KR og öruggur sigur Keflavíkur niðurstaðan.

Sara Rún var nálægt því að hafna með þrefalda tvennu í kvöld en hún skoraði 24 stig,  tók sjö fráköst og var með sjö stolna bolta. Stigahæst í liði KR var hún Molly Kaiser en hún skoraði 16 stig og tók sex fráköst.

Gangur leiksins:: 2:8, 5:15, 13:15, 15:19, 22:23, 29:26, 33:31, 37:36, 43:38, 52:40, 60:42, 65:45, 75:48, 79:52, 84:60, 86:63.

Keflavík: Sara Rún Hinriksdóttir 24/7 fráköst/7 stolnir, Keishana Washington 21/10 fráköst/5 stolnir, Agnes María Svansdóttir 12/4 fráköst, Thelma Dís Ágústsdóttir 11, Anna Lára Vignisdóttir 6/7 fráköst, Anna Ingunn Svansdóttir 4, Bríet Sif Hinriksdóttir 4, Eva Kristín Karlsdóttir 2/6 fráköst, Oddný Hulda Einarsdóttir 2.

Fráköst: 31 í vörn, 11 í sókn.

KR: Molly Kaiser 16/6 fráköst, Rebekka Rut Steingrímsdóttir 14, Perla Jóhannsdóttir 7/6 fráköst, Hanna Þráinsdóttir 7/5 fráköst, Eve Braslis 7/4 fráköst, Lea Gunnarsdóttir 3, Anna María Magnúsdóttir 3, Arndís Rut Matthíasdóttir 3/4 fráköst, Kristrún Ríkey Ólafsdóttir 2/9 fráköst, Kristrún Edda Kjartansdóttir 1.

Fráköst: 28 í vörn, 11 í sókn.

Dómarar: Bjarki Þór Davíðsson, Jakob Árni Ísleifsson, Guðmundur Ragnar Björnsson.

Áhorfendur: 122



 

