Látinn 17 árum eftir hræðilegt slys

Rodney Rogers, sem lék á sínum tíma meira en 800 leiki í NBA-deildinni bandarísku í körfubolta, er látinn 54 ára að aldri.
Rogers lék í NBA-deildinni í tólf ár með Denver Nuggets, LA Clippers, Phoenix Suns, Boston Celtics, New Jersey Nets, New Orleans Hornets og Philadelphia 76ers.
Líf hans breyttist skyndilega fyrir 17 árum síðan þegar hann lamaðist fyrir neðan háls í hræðilegu mótorhjólaslysi og þurfti hann að vera í hjólastól alla tíð eftir það.
Andlátið tengist mænuskaða sem hann hlaut í slysinu, sem hafði versnað síðustu ár. Hann lætur eftir sig eiginkonu, tvær dætur og tvo syni.