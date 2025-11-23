Stjarnan skein í Hafnarfirði

Stjarnan hafði betur á lokamínútunum í spennuþrungnum leik gegn ríkjandi Íslandsmeisturunum Haukum, 93:82, í 8. umferð úrvalsdeildar kvenna í körfubolta í Hafnafirði í kvöld.
Stjarnan fer því upp fyrir Hauka í 6. sætið með átta stig á meðan Haukar detta niður í 7. sæti.
Leikurinn var jafn til að byrja með þar sem Haukar komst í tveggja stiga forystu. Stjarnan átti hins vegar betri annan leikhluta og nældi sér í fimm stiga forystu í hálfleik.
Í seinni hálfleik náðu Haukar hins vegar að jafna metin á ný og virtist ekkert ætla að skilja liðin að þegar komið var að fjórða leikhluta. En þá setti Stjarnan í annan gír og komst í 12 stiga forystu þegar aðeins 90 sekúndur voru eftir.
Shaiquel Mcgruder átti frábæran leik þar sem hún skoraði 23 stig, tók fimm fráköst, átti fimm stolna bolta og þrjú varin skot. Stigahæst í liði Hauka var hún Krystal-Jade Freeman en hún skoraði 30 stig, tók ásamt því sjö fráköst og var með fimm stolna bolta.
Gangur leiksins:: 0:2, 6:4, 15:10, 16:14, 19:20, 25:28, 33:34, 37:42, 41:44, 49:49, 56:56, 61:60, 68:70, 74:75, 76:84, 82:93.
Haukar: Krystal-Jade Freeman 30/7 fráköst/5 stolnir/3 varin skot, Amandine Justine Toi 23/5 fráköst/6 stoðsendingar, Tinna Guðrún Alexandersdóttir 13, Sólrún Inga Gísladóttir 7, Rósa Björk Pétursdóttir 4, Sigrún Björg Ólafsdóttir 3/5 stoðsendingar, Ísabella Fjeldsted Magnúsdóttir 2.
Fráköst: 9 í vörn, 13 í sókn.
Stjarnan: Shaiquel McGruder 24/5 fráköst/5 stolnir/3 varin skot, Greeta Uprus 16/5 fráköst, Berglind Katla Hlynsdóttir 14, Heiðrún Björg Hlynsdóttir 11/12 fráköst, Diljá Ögn Lárusdóttir 11, Eva Wium Elíasdóttir 11/8 stoðsendingar, Sigrún Sól Brjánsdóttir 5/5 fráköst, Inja Butina 1.
Fráköst: 27 í vörn, 11 í sókn.
Dómarar: Kristinn Óskarsson, Jóhannes Páll Friðriksson, Dominik Zielinski.
Áhorfendur: 87