Stórleikur Martins og Styrmir fagnaði

Martin Hermannsson landsliðsmaður í körfuknattleik átti enn einn stórleikinn með Alba Berlín í kvöld og félagar hans í landsliðinu sem leika erlendis voru allir á fullri ferð um helgina.
Martin fór fyrir sínum mönnum i Alba sem sigruðu Chemnitz á útivelli í kvöld, 89;85. Hann skoraði 20 stig, átti 4 stoðsendingar og tók tvö fráköst á 27 mínútum en Martin lék langmest í liði Alba.
Alba Berlín hefur þar með unnið fimm af fyrstu sjö leikjum sínum og deilir fjórða til fimmta sæti með Ludwigsburg en aðeins Bayern München hefur tapað færri leikjum, einum.
Tryggvi Snær Hlinason og Jón Axel Guðmundsson máttu báðir sætta sig við ósigra í spænsku ACB-deildinni um helgina.
Tryggvi skoraði 9 stig og tók sex fráköst á 17 mínútum í gær þegar Bilbao tapaði fyrir Baskonia á útivelli, 110:91. Bilbao er í tólfta sæti deildarinnar með þrjá sigra í átta leikjum.
Jón Axel skoraði fjögur stig fyrir San Pablo Burgos á 20 mínútum þegar nýliðarnir töpuðu fyrir Breogan á útivelli, 105:78. San Pablo er næstneðst af átján liðum í deildinni.
Styrmir Snær Þrastarson var hins vegar í sigurliði á Spáni þegar Zamora vann Cartagena, 90:71, í B-deildinni. Styrmir skoraði 11 stig og tók 4 fráköst á 22 mínútum með Zamora sem er í sjötta sæti deildarinnar.
Fátt gengur í haginn hjá Hilmari Smára Henningssyni og samherjum í Jonava í A-deildinni í Litháen. Þeir töpuðu á heimavelli fyrir Rytas í gær, 105:71 en Hilmar lék þar í 15 mínútur, skoraði 6 stig, átti tvær stoðsendingar og tók eitt frákast. Jonava er neðst af níu liðum deildarinnar.
Landsliðsmennirnir koma saman núna strax eftir helgina því Ísland mætir Ítalíu á fimmtudaginn og Bretlandi á sunnudaginn í undankeppni heimsmeistaramótsins.